У Зеленського висміяли росЗМІ за перекручування слів Байдена: "вигадали новину і раді"

"США готові просити Путіна про переговори". Ru-пропаганда надалі створює навколо РФ штучний Всесвіт: переписали цитату, вигадали новину і радіють. На черзі оголошення президента Росії Володарем Галактики - як Кім Чен Ина. Світ працює за іншими принципами: нічого про Україну без України", - написав він.

Що сказав Байден і як про це написали росЗМІ

Нагадаємо, що американський лідер Джо Байден на брифінгу з президентом Франції Емманюелем Макроном вчора допустив можливість переговорів з Путіним.

Але Байден наголосив, це можливо лише за умови, якщо глава Кремля буде зацікавлений у припиненні війни і в тому випадку, якщо союзники по НАТО схвалять таку ініціативу переговорів.

Натомість російські пропагандистські ЗМІ подали цю новину як нібито "США готові просити Путіна про переговори".

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