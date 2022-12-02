У Зеленского высмеяли росСМИ за искажение слов Байдена: "придумали новость и рады"

"США готовы просить Путина о переговорах". Ru-пропаганда и дальше создает вокруг РФ искусственную Вселенную: переписали цитату, придумали новость и радуются. На очереди объявления президента России Властелином Галактики - как Ким Чен Ина. Мир работает по другим принципам: ничего об Украине без Украины", - написал он.

Что сказал Байден и как об этом написали росСМИ

Напомним, что американский лидер Джо Байден на брифинге с президентом Франции Эмманюэлем Макроном вчера допустил возможность переговоров с Путиным.

Но Байден подчеркнул, что это возможно только при условии, что глава Кремля будет заинтересован в прекращении войны и в том случае, если союзники по НАТО одобрят такую инициативу переговоров.

В то же время российские пропагандистские СМИ представили эту новость как якобы "США готовы просить Путина о переговорах".

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