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У Зеленского высмеяли росСМИ за искажение слов Байдена: "придумали новость и рады"

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Российские СМИ исказили заявление президента США Джо Байдена о переговорах с главой Кремля Владимиром Путиным. Роспропаганда и дальше придумывает новости и радуется этому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы ОП Михаила Подоляка.

"США готовы просить Путина о переговорах". Ru-пропаганда и дальше создает вокруг РФ искусственную Вселенную: переписали цитату, придумали новость и радуются. На очереди объявления президента России Властелином Галактики - как Ким Чен Ина. Мир работает по другим принципам: ничего об Украине без Украины", - написал он.

Что сказал Байден и как об этом написали росСМИ

Напомним, что американский лидер Джо Байден на брифинге с президентом Франции Эмманюэлем Макроном вчера допустил возможность переговоров с Путиным.

Но Байден подчеркнул, что это возможно только при условии, что глава Кремля будет заинтересован в прекращении войны и в том случае, если союзники по НАТО одобрят такую инициативу переговоров.

В то же время российские пропагандистские СМИ представили эту новость как якобы "США готовы просить Путина о переговорах".

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байденпропагандист