У Зеленського висміяли російську маячню про "американські біолабораторії" в Україні

"РФ знову начебто виявила "американські біолабораторії" в Україні? Який усе таки безглуздий, незграбний і передбачуваний вигляд мають зараз брехливі спроби Росії виправдати свої агресивні дії", - сказав радника голови ОП.

Проте він наголосив, що це чудове рішення з боку РФ, адже, за словами Подоляка, інші країни "мають нарешті сповна насолодитися російською пропагандистською дурістю".

Нагадаємо, вчора ми повідомляли, що Росія продовжує створювати альтернативну реальність для свого народу. Так, росіяни сфабрикували відео із засідання Радбезу ООН.

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