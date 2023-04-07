У Зеленского высмеяли российский бред об "американских биоллабораториях" в Украине

"РФ снова вроде бы обнаружила "американские биолаборатории" в Украине? Какой все же бессмысленный, неуклюжий и предсказуемый вид выглядят сейчас лживыми попытками России оправдать свои агрессивные действия", - сказал советник главы ОП.

Однако он подчеркнул, что это прекрасное решение со стороны РФ, ведь, по словам Подоляка, другие страны "должны наконец-то сполна насладиться российской пропагандистской глупостью".

Напомним, вчера мы сообщали, что Россия продолжает создавать альтернативную реальность для своего народа. Так, россияне сфабриковали видео с заседания Совбеза ООН.

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