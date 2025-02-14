У Зеленського відреагували на заяву Трампа про розмову з росіянами в Мюнхені

"Українська позиція незмінна. Україна спочатку має говорити з Америкою. Європа має бути учасницею будь-якої серйозної розмови заради справжнього і тривалого миру", - сказав чиновник.

Він зазначив, що тільки узгоджена спільна позиція "має бути на столі для розмови з росіянами".

"За пустим столом з росіянами не зустрічаються. Наразі на столі нічого немає. Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається", - наголосив Литвин.

Трамп казав про можливу зустріч у форматі Україна-РФ-США у Мюнхені

Нагадаємо, ввечері 13 лютого президент США Трамп на прес-конференції заявив, що 14 лютого у Мюнхені на конференції з безпеки відбудеться зустріч представників України, Росії та Штатів.

За словами американського президента, на даному заході "будуть високопоставлені чиновники з Росії, України та США".

Варто також нагадати, що раніше було анонсовано зустріч президента України Володимира Зеленського з віце-президентом США Джей Ді Венсом на полях конференції в Мюнхені.

Додамо, 10 лютого західні ЗМІ писали про те, що хоча Зеленський відвідає Мюнхен, переговори проходитимуть в кулуарах.

Детальніше про те, що відомо про цьогорічну Мюнхенську безпекову конференцію - читайте у матеріалі РБК-Україна "Мюнхенська безпекова конференція 2025: коли відбудеться та хто візьме участь".