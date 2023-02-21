ua ru
Вт, 21 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Зеленського відреагували на виступ Путіна: показав свою неактуальність та розгубленість

Новость на русском →
Київ, Вівторок 21 лютого 2023 13:38
У Зеленського відреагували на виступ Путіна: показав свою неактуальність та розгубленість Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Російський диктатор Володимира Путін під час свого послання до депутатів Федеральних зборів показав свою неактуальність та розгубленість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Путін публічно продемонстрував свою неактуальність та розгубленість. І наголосив, що РФ перебуває в безумовному "таежном тупике". І що перспективних рішень у нього немає й не буде. Бо скрізь "нацисти, марсіани і теорії змови"…Sic transit gloria mundi Путіна в парламенті РФ…", - написав Подоляк.

Послання Путіна

Нагадаємо, що сьогодні російський диктатор Володимир Путін виступив з посланням до Федеральних зборів. Його промова тривала довше, ніж анонсували в Кремлі, але єдиною фактичною новиною з-поміж абсурду Путіна було те, що він оголосив про призупинення участі Росії в договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Зокрема, йдеться про двосторонній договір між Росією та США про подальше взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Кремль Офіс президента
NEWS
США можуть передати Україні танки Abrams зі складів, що прискорило б їхні поставки
США можуть передати Україні танки Abrams зі складів, що прискорило б їхні поставки
DAILY
З Камбоджі у Бахмут. Як артист балету залишив Азію та пішов добровольцем в аеророзвідку
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна З Камбоджі у Бахмут. Як артист балету залишив Азію та пішов добровольцем в аеророзвідку