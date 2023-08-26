У Зеленського відреагували на скандал з закупівлею курток в Міноборони

"Безумовно парламентський комітет має право ставити будь-яке питання, бо парламент - це контроль. Ви, будь-ласка, приходьте підготовлені та відповідайте на всі питанні. І потім не виносьте в публічну площину якісь дивні пропозиції, парі, і так далі й тому подібне. Це дискредитація України", - заявив Подоляк.

Він наголосив, що в статусі сьогодення українські політики своїм прикладом мають демонструвати те, що держава змінилась.

"Сьогодні ми маємо демонструвати, що держава хоча б трошки змінилася. Це означає, що якщо в тобі сумніваються, то ти маєш відповісти на питання так, щоб не було сумнівів. Бо суспільство платить велику ціну та має право сумніватися в нас. Але, якщо ми хочемо бути такими, щоб суспільство нас підтримувало, то ми маємо не сперечатися і відповідати агресією на питання, а відповідати на них і визнавати свою неправоту", - пояснив радник голови ОП.

Подоляк сказав, що в такій ситуації треба почекати, поки будуть проведені слідчі дії.

"І коли справа буде доведена до кінця, ми зможемо фактажно вже коментувати, що це було, хто винний і чому винний", - підсумував він.

Скандал з закупівлею курток в Міноборони

Нещодавно в ЗМІ з'явилося розслідування про те, що Міноборони нібито закупило в турецької фірми Vector avia hava araçlari зимові куртки для військових, але за завищеною ціною. Ціна курток під час доставки, за даними розслідування, зросла втричі. Крім того, ЗМІ з'ясували, що з Туреччини в Україну прибули насправді не зимові куртки, а - літні.

Розповів про це і журналіст Михайло Ткач, додавши, що до оборудки нібито причетний племінник нардепа Геннадія Касая, який входить до оборонного комітету ВР.

Цього тижня щодо цього питання відбулося засідання комітету ВР з питань антикорупційної політики за участі представників Міноборони. Після засідання очільниця комітету Радіна розповіла, що представники міністерства не змогли відповісти на більшість питань нардепів, та намагалися продемонструвати "якусь куртку невідомого походження", на бирці якої був вказаний інший номер договору, аніж в інвойсі з поставки, яку досліджували на комітеті.

Пропозиція Резнікова

Як сказав виданню Резніков, він запропонував парі журналісту Михайлу Ткачу та народному депутату Анастасії Радіній, яка очолює комітет ВР з питань антикорупційної політики.

"Якщо виявиться, що Міноборони дійсно поставило 180 тисяч курток літніх замість зимових, то я пишу заяву про відставку. Якщо ж виявиться, що були поставлені 180 тисяч зимових курток, а не літніх, то народна депутатка Анастасія Радіна складає мандат, а журналіст Михайло Ткач іде з видання і на 3 роки припиняє займатися журналістикою", - заявив міністр.

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