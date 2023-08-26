У Зеленского отреагировали на скандал с закупкой курток у Минобороны

"Безусловно парламентский комитет имеет право ставить любой вопрос, потому что парламент - это контроль. Вы, пожалуйста, приходите подготовленные и отвечайте на все вопросы. И потом не выносите в публичную плоскость какие-то странные предложения, пари, и так далее и тому подобное. Это дискредитация Украины", - заявил Подоляк.

Он отметил, что в статусе настоящего украинские политики своим примером должны демонстрировать то, что государство изменилось.

"Сегодня мы должны демонстрировать, что государство хотя бы немножко изменилось. Это означает, что если в тебе сомневаются, то ты должен ответить на вопрос так, чтобы не было сомнений. Потому что общество платит большую цену и имеет право сомневаться в нас. Но, если мы хотим быть такими, чтобы общество нас поддерживало, то мы должны не спорить и отвечать агрессией на вопросы, а отвечать на них и признавать свою неправоту", - пояснил советник главы ОП.

Подоляк сказал, что в такой ситуации надо подождать, пока будут проведены следственные действия.

"И когда дело будет доведено до конца, мы сможем фактажно уже комментировать, что это было, кто виноват и почему виноват", - подытожил он.

Скандал с закупкой курток в Минобороны

Недавно в СМИ появилось расследование о том, что Минобороны якобы закупило у турецкой фирмы Vector avia hava araçlari зимние куртки для военных, но по завышенной цене. Цена курток во время доставки, по данным расследования, выросла втрое. Кроме того, СМИ выяснили, что из Турции в Украину прибыли на самом деле не зимние куртки, а - летние.

Рассказал об этом и журналист Михаил Ткач, добавив, что к сделке якобы причастен племянник нардепа Геннадия Касая, который входит в оборонный комитет ВР.

На этой неделе по этому вопросу состоялось заседание комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики с участием представителей Минобороны. После заседания глава комитета Радина рассказала, что представители министерства не смогли ответить на большинство вопросов нардепов, и пытались продемонстрировать "какую-то куртку неизвестного происхождения", на бирке которой был указан другой номер договора, чем в инвойсе по поставке, которую исследовали на комитете.

Предложение Резникова

Как сказал изданию Резников, он предложил паре журналисту Михаилу Ткачу и народному депутату Анастасии Радиной, возглавляющей комитет ВР по антикоррупционной политике.

"Если окажется, что Минобороны действительно поставило 180 тысяч курток летних вместо зимних, то я пишу заявление об отставке. Если же окажется, что были поставлены 180 тысяч зимних курток, а не летних, то народный депутат Анастасия Радина слагает мандат, а журналист Михаил Ткач уходит из издания и на 3 года прекращает заниматься журналистикой", - заявил министр.

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