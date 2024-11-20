У Зеленського відреагували на російський "план поділу України"

Міністерство оборони Росії розробило план розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року, який передбачає ліквідацію України та її поділ на частини.

Однак Подоляк заявив, що ключовий сценарій РФ - це знищення української державності.

"Це те про що Росія постійно думала. Це один зі сценаріїв. Він є базовий і поки він не реалізований, якщо Росія залишається "путінською", то вони будуть намагатися вирішити це так чи інакше", - пояснив він.

Водночас радник керівника ОП зауважив, що сьогодні з'явилися публікації, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до заморозки конфлікту.

"Так, безумовно. Бо що таке заморозка конфлікту? Він вирішив, що другий етап може завершитись додатковими надбаннями територій, на цих територіях він облаштує фортифікації, насичить їх зброєю, проведе модернізацію економіки і почне третій етап. Логіка тут зрозуміла", - підсумував він.

Подоляк підкреслив, що концепція знищення України це базовий сценарій, який вони хочуть реалізувати.

"Чи купить цей сценарій хтось? Я думаю, ні. Сьогодні сценарій можливий інший - це розділення Росії", - заявив він.