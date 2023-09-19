У Зеленського відреагували на публікацію NYT про Костянтинівку: триває розслідування удару

"Безперечно, поява в іноземних виданнях публікацій із сумнівами щодо причетності Росії до удару по Костянтинівці спричиняє зростання конспірологічних теорій, а отже, вимагатиме додаткової юридичної оцінки з боку слідчих органів. Суспільство точно отримає відповідь на питання, що саме сталося в Костянтинівці", - сказав він.

За словами Подоляка, правоохоронні органи за замовчуванням проводять ґрунтовне та детальне розслідування кожного інциденту в межах фіксації та документації російських воєнних злочинів, зокрема, вивчаються обставини удару по Костянтинівці.

"У будь-якому разі юридичну істину буде встановлено", - підкреслив він.

Подоляк також нагадав, що не слід забувати той факт, що це Росія розпочала вторгнення в Україну й саме Росія відповідальна за принесення війни в Україну.

"І саме Росія регулярно завдає масованих ракетних, бомбових і дронових ударів по цивільній інфраструктурі та цивільному населенню. Україна ж веде виключно оборонні дії, захищає себе та свої території", - додав він.

Що написав NYT

У статті атаку на Костянтинівку Донецької області журналісти називають не інакше як "трагічною випадковістю", яка нібито була "результатом влучення ракети української системи ППО, випущеної з установки "Бук".

Обстріл Костянтинівки Донецької області

Вдень 6 вересня російські окупанти здійснили обстріл Центрального ринку Костянтинівки Донецької області. Тоді на ринку було багато людей.

Буквально відразу стало відомо про жертв та велику кількість постраждалих. 7 вересня МВС України уточнило кількість жертв і поранених через удар по Костянтинівці - 16 та 33 відповідно. Вже 8 вересня стало відомо ще про 4 поранених, їхня кількість збільшилася до 37.