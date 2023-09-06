Десятки поранених та багато загиблих. Що відомо про обстріл Костянтинівки на цю мить

Російські терористи завдали ракетного удару по Центральному ринку в Костянтинівці Донецької області. Кількість жертв продовжує зростати.

Про ракетний обстріл російських терористів Костянтинівки - в матеріалі РБК-Україна .

Як стверджують "Новини Донбасу", ймовірно окупанти вдарили ракетами С-300. Після обстрілу мережею одразу почали ширитись відео з місця "прильоту", а кореспондент "Радіо Свобода", який перебував на місці подій, заявив про 16 загиблих людей внаслідок обстрілу.

Інформацію про удар пізніше підтвердив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, в результаті удару загинули 16 людей й 20 отримали поранення. Зокрема серед загиблих є дитина. Наразі на місці подій продовжують працювати усі служби. Пожежу, яка виникла внаслідок удару - було локалізовано.

"Російські війська - це терористи, яким не буде прощення і спокою. За все прийде справедлива відплата", - додав Шмигаль.

Кількість поранених зростає

Згідно з повідомленням міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, кількість постраждалих зросла до 28 осіб. Внаслідок російського удару було пошкоджено близько 30 торгових павільйонів.

Повномасштабна нелюдь

На удар по Костянтинівці відреагував президент Володимир Зеленський. Лідер країни засудив усіх, хто намагається "заплющувати очі на реальність" й продовжувати будь-яку справу з російськими терористами.

"Коли хтось у світі ще намагається мати справу з чимось російським, це означає заплющувати очі на реальність. Наглість зла. Зухвалість підлості. Повномасштабна нелюдь", - написав Володимир Зеленський.

Розпочато розслідування

Як пише Донецька обласна прокуратура, удар росіяни завдали близько о 14:00. Наразі було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Станом на 16:00 відомо про 31 постраждалу особу. Постраждалі отримали поранення різного ступеня тяжкості, наразі їм надається невідкладна медична допомога.

"За попередніми даними, пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередач, адмінбудівля та 5-й поверх житлового будинку. Вщент згоріли легкові автомобілі та 8 торговельні об’єкти. Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами ще перебувають люди", - додає пресслужба.

Інформація про ракетний обстріл Костянтинівки поступово оновлюватиметься