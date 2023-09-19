У Зеленского отреагировали на публикацию NYT о Константиновке: ведется расследование удара

Следствие по обстрелу рынка в Константиновке Донецкой области в среду, 6 сентября, еще продолжается. При этом не стоит забывать, что именно РФ вторглась в Украину и наносит удары по мирному населению.
Именно так прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк недавнюю публикацию NYT, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Несомненно, появление в иностранных изданиях публикаций с сомнениями относительно причастности России к удару по Константиновке повлечет за собой рост конспирологических теорий, а значит, потребует дополнительной юридической оценки со стороны следственных органов. Общество точно получит ответ на вопрос, что именно произошло в Константиновке", - сказал он.
По словам Подоляка, правоохранительные органы по умолчанию проводят тщательное и детальное расследование каждого инцидента в рамках фиксации и документации российских военных преступлений, в частности, изучаются обстоятельства удара по Константиновке.
"В любом случае юридическая истина будет установлена", - подчеркнул он.
Подоляк также напомнил, что не следует забывать тот факт, что Россия начала вторжение в Украину и именно Россия ответственна за принесение войны в Украину.
"И именно Россия регулярно наносит массированные ракетные, бомбовые и дроновые удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению. Украина же ведет исключительно оборонительные действия, защищает себя и свои территории", - добавил он.
Что написал NYT
В статье атаку на Константиновку Донецкой области журналисты называют не иначе как "трагической случайностью", которая якобы была "результатом попадания ракеты украинской системы ПВО, выпущенной из установки "Бук".
Днем 6 сентября, российские оккупанты совершили обстрел Центрального рынка Константиновки Донецкой области. В тот момент на рынке было много людей.
Буквально сразу стало известно о жертвах и большом количестве пострадавших. 7 сентября МВД Украины уточнило количество жертв и раненых из-за удара по Константиновке - 16 и 33 соответственно. Уже 8 сентября стало известно еще о 4 раненых, их число увеличилось до 37.
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