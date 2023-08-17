У Зеленського відреагували на "псевдовибори" РФ в окупації

"Будь-які фіктивні ініціативи Росії на тимчасово окупованих територіях, як-от псевдореферендуми чи так звані "вибори", виконують лише пропагандистське завдання зі створення "альтернативної історії" та повністю позбавлені юридичного чи політичного сенсу", - сказав радник.

За його словами, організація таких заходів не матиме жодних інших наслідків, окрім безумовного кримінального переслідування їх організаторів в Україні й інших країнах світу.

"Спроба анексії територій, на яких досі тривають бойові дії, сама по собі є умисним злочином з особливо обтяжливими обставинами. Усі співучасники таких злочинів будуть поіменно встановлені та належним чином покарані", - наголосив Подоляк.

"Вибори" на окупованих територіях

Наприкінці травня в РФ внесли зміни до закону, який дозволяє проводити вибори на окупованих територіях. Тепер, 10 вересня під час місцевих виборів в Росії, псевдовибори пройдуть і на ТОТ.

Британська розвідка зазначала, що РФ хоче показати окуповані території як свої "невід'ємні частини", тому планує організувати псевдовибори в той же день, що й вибори у Росії.

Ми також писали, що росіяни планують змусити жителів тимчасово окупованих територій Херсонської області взяти участь в так званих "виборах", які пройдуть там у вересні.

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