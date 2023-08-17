У Зеленского отреагировали на "псевдовыборы" РФ в оккупации

"Любые фиктивные инициативы России на временно оккупированных территориях, например псевдореферендумы или так называемые "выборы", выполняют лишь пропагандистскую задачу по созданию "альтернативной истории" и полностью лишены юридического или политического смысла", - сказал советник.

По его словам, организация таких мероприятий не будет иметь никаких других последствий, кроме безусловного уголовного преследования их организаторов в Украине и других странах мира.

"Попытка аннексии территорий, на которых до сих пор продолжаются боевые действия, сама по себе является умышленным преступлением с особо отягчающими обстоятельствами. Все соучастники таких преступлений будут поименно установлены и должным образом наказаны", - подчеркнул Подоляк.

"Выборы" на оккупированных территориях

В конце мая в РФ внесли изменения в закон, разрешающий проводить выборы на оккупированных территориях. Теперь, 10 сентября во время местных выборов в России, псевдовыборы пройдут и на ВОТ.

Британская разведка отмечала, что РФ хочет показать оккупированные территории как свои "неотъемлемые части", поэтому планирует организовать псевдовыборы в тот же день, что и выборы в России.

Мы также писали, что россияне планируют заставить жителей временно оккупированных территорий Херсонской области поучаствовать в так называемых выборах, которые пройдут там в сентябре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.