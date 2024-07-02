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У Зеленського відреагували на пропозицію Орбана про припинення вогню

Фото: Ігор Жовква, заступник керівника ОП України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Угорщина не стала першою країною, яка пропонує Україні припинити вогонь. Але Київ має свій план, як досягти миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента України Ігоря Жовкви в ефірі телемарафону.

"Угорщина - не перша країна, яка говорить про подібний варіант подій. Президент України вислухав свого співрозмовника, але у відповідь виклав свою позицію, яка є чіткою, зрозумілою та відомою", - зазначив Жовква.

Він нагадав, що Україна хоче миру, і для цього є інструмент. Зокрема, було проведено перший саміт миру і триває підготовка до другого.

За словами Жовкви, представники РФ можуть брати участь у другому саміті миру, якщо країна-агресор не ставитиме перед Україною ультиматуми.

 

Що сказав Орбан

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сьогодні, 2 липня, вперше за час повномасштабної війни відвідав Київ, де зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

Глава угорського уряду розповів, що попросив Зеленського подумати про припинення вогню перед початком мирних переговорів.

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Володимир ЗеленськийУгорщинаВіктор ОрбанОфіс президентаВійна в Україні