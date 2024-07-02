У Зеленского отреагировали на предложение Орбана о прекращении огня

Венгрия не стала первой страной, которая предлагает Украине прекратить огонь. Но у Киева есть свой план, как достичь мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовквы в эфире телемарафона.
"Венгрия - не первая страна, которая говорит о подобном варианте событий. Президент Украины выслушал своего собеседника, но в ответ изложил свою позицию, которая является четкой, понятной и известной", - отметил Жовква.
Он напомнил, что Украина хочет мира, и для этого есть инструмент. В частности, был проведен первый саммит мира и идет подготовка ко второму.
По словам Жовквы, представители РФ могут участвовать во втором саммите мира, если страна-агрессор не будет ставить перед Украиной ультиматумы.
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сегодня, 2 июля, впервые за время полномасштабной войны посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Глава венгерского правительства рассказал, что попросил Зеленского подумать о прекращении огня перед началом мирных переговоров.
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