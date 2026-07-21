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У Зеленського відреагували на приїзд Лори Лумер до України

16:00 21.07.2026 Вт
1 хв
Американська блогерка раніше публічно заявила, що помилялася щодо України
aimg Марія Науменко
Фото: американська блогерка Лора Лумер (Getty Images)

Візит американської блогерки Лори Лумер до України став ще одним свідченням того, що особисте знайомство з подіями в країні допомагає позбутися впливу російської пропаганди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

В Офісі президента зазначили, що перебування Лори Лумер в Україні дає їй можливість особисто побачити наслідки російської агресії та скласти власну думку про події.

"Дуже важливо, що Лора Лумер в Україні й бачить на власні очі, що тут відбувається", - йдеться в повідомленні.

В ОП зауважили, що саме безпосередній досвід є найкращим способом протистояти дезінформації та російській пропаганді.

"Немає кращого способу сформувати поінформовану точку зору, ніж особистий досвід, що дає можливість не піддаватися російській пропаганді", - підсумували в Офісі президента.

Хто така Лора Лумер

Лора Лумер - американська праворадикальна політична активістка та блогерка, відома підтримкою президента США Дональда Трампа.

Вона неодноразово потрапляла в центр уваги через свої гучні заяви та поширення теорій змови, а американські ЗМІ писали про її вплив на окремі кадрові рішення в адміністрації Трампа.

Нагадаємо, днем раніше Лора Лумер прибула до України.

Пізніше блогерка заявила, що помилялася у своїх попередніх висловлюваннях про Україну, оскільки перебувала під впливом російської пропаганди.

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