У Зеленського відреагували на приїзд Лори Лумер до України

Візит американської блогерки Лори Лумер до України став ще одним свідченням того, що особисте знайомство з подіями в країні допомагає позбутися впливу російської пропаганди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
В Офісі президента зазначили, що перебування Лори Лумер в Україні дає їй можливість особисто побачити наслідки російської агресії та скласти власну думку про події.
"Дуже важливо, що Лора Лумер в Україні й бачить на власні очі, що тут відбувається", - йдеться в повідомленні.
В ОП зауважили, що саме безпосередній досвід є найкращим способом протистояти дезінформації та російській пропаганді.
"Немає кращого способу сформувати поінформовану точку зору, ніж особистий досвід, що дає можливість не піддаватися російській пропаганді", - підсумували в Офісі президента.
Лора Лумер - американська праворадикальна політична активістка та блогерка, відома підтримкою президента США Дональда Трампа.
Вона неодноразово потрапляла в центр уваги через свої гучні заяви та поширення теорій змови, а американські ЗМІ писали про її вплив на окремі кадрові рішення в адміністрації Трампа.
Нагадаємо, днем раніше Лора Лумер прибула до України.
Пізніше блогерка заявила, що помилялася у своїх попередніх висловлюваннях про Україну, оскільки перебувала під впливом російської пропаганди.