RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

У Зеленского отреагировали на приезд Лоры Лумер в Украину

16:00 21.07.2026 Вт
1 мин
Американская блоггерша ранее публично заявила, что ошибалась в отношении Украины
aimg Мария Науменко
Фото: американская блоггер Лора Лумер (Getty Images)

Визит американской блоггерши Лоры Лумер в Украину стал еще одним свидетельством того, что личное знакомство с событиями в стране помогает избавиться от влияния российской пропаганды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

В Офисе президента отметили, что пребывание Лоры Лумер в Украине позволяет ей лично увидеть последствия российской агрессии и составить собственное мнение о событиях.

"Очень важно, что Лора Лумер в Украине и видит своими глазами, что здесь происходит", - говорится в сообщении.

В ОП отметили, что именно непосредственный опыт является лучшим способом противостоять дезинформации и пропаганде.

"Нет лучше способа сформировать проинформированную точку зрения, чем личный опыт, что дает возможность не поддаваться российской пропаганде", - подытожили в Офисе президента.

Кто такая Лора Лумер

Лора Лумер – американская праворадикальная политическая активистка и блоггерша, известная поддержкой президента США Дональда Трампа.

Она неоднократно попадала в центр внимания из-за своих громких заявлений и распространения теорий заговора, а американские СМИ писали о его влиянии на отдельные кадровые решения в администрации Трампа.

Напомним, днем ранее Лора Лумер прибыла в Украину.

Позже блоггерша заявила, что ошибалась в своих предварительных высказываниях об Украине, поскольку находилась под влиянием российской пропаганды.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиУкраинаОфис президентаБлоггерша