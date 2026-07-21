У Зеленского отреагировали на приезд Лоры Лумер в Украину

Визит американской блоггерши Лоры Лумер в Украину стал еще одним свидетельством того, что личное знакомство с событиями в стране помогает избавиться от влияния российской пропаганды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
В Офисе президента отметили, что пребывание Лоры Лумер в Украине позволяет ей лично увидеть последствия российской агрессии и составить собственное мнение о событиях.
"Очень важно, что Лора Лумер в Украине и видит своими глазами, что здесь происходит", - говорится в сообщении.
В ОП отметили, что именно непосредственный опыт является лучшим способом противостоять дезинформации и пропаганде.
"Нет лучше способа сформировать проинформированную точку зрения, чем личный опыт, что дает возможность не поддаваться российской пропаганде", - подытожили в Офисе президента.
Лора Лумер – американская праворадикальная политическая активистка и блоггерша, известная поддержкой президента США Дональда Трампа.
Она неоднократно попадала в центр внимания из-за своих громких заявлений и распространения теорий заговора, а американские СМИ писали о его влиянии на отдельные кадровые решения в администрации Трампа.
Напомним, днем ранее Лора Лумер прибыла в Украину.
Позже блоггерша заявила, что ошибалась в своих предварительных высказываниях об Украине, поскольку находилась под влиянием российской пропаганды.