У Зеленського відреагували на пораду Трампа "забути про НАТО"

"По-перше, НАТО точно не є причиною нападу Росії на Україну. І це треба постійно повторювати, фіксувати, тому що це те, що продає РФ: "ми прийшли їх вбивати ще у 2014 році, коли там і близько не було НАТО поряд, але це тому, що НАТО колись там могло бути". Це абсолютно пропагандистська фішка, на якій базується спроба виправдати свої геноцидні наміри стосовно України з російської сторони", - сказав Подоляк.

Друга складова, за його словами, що НАТО, як концепція, все одно буде лежати на столі. Україна наполягатиме, що для всіх це найбільш простий і дешевий спосіб забезпечити її гарантіями безпеки.

"Але якщо ми отримаємо весь той пакет гарантій безпеки, суттєвий - і ПРО, і ракетні бази й апгрейд армії, миротворчий контингент з відповідним прикриттям, це гарний пакет. Європа все одно прийде до концепції створення, можливо, це буде назватися європейська секція НАТО спочатку, де вони будуть все ж таки більше реінвестувати кошти у свою оборону самостійно", - зазначив радник керівника ОП.

Він додав, що сьогодні з'явилася непогана інформація, як один із нових переговорних треків у Європі, - про створення банку переозброєння європейських армій.

"До цього банку може долучитись Британія і створити такий, я ще раз підкреслюю, оборонний альянс європейський. Україна, з урахуванням того, що в Європі сьогодні немає армії, співставною з точки зору бойового досвіду і взагалі розуміння, що таке сучасна війна. Безумовно, українські сили можуть стати основою так званих експедиційних корпусів, які можуть замістити американські експедиційні корпуси у Європі. Це супер і це якраз таки є предметом абсолютно такого продуктивного діалогу", - зазначив Подоляк.