У Зеленського відреагували на пораду Трампа "забути про НАТО"

В Україні не погоджуються з заявою президента США Дональда Трампа, що країні варто забути про вступ до НАТО. Альянс точно не є причиною нападу Росії.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
"По-перше, НАТО точно не є причиною нападу Росії на Україну. І це треба постійно повторювати, фіксувати, тому що це те, що продає РФ: "ми прийшли їх вбивати ще у 2014 році, коли там і близько не було НАТО поряд, але це тому, що НАТО колись там могло бути". Це абсолютно пропагандистська фішка, на якій базується спроба виправдати свої геноцидні наміри стосовно України з російської сторони", - сказав Подоляк.
Друга складова, за його словами, що НАТО, як концепція, все одно буде лежати на столі. Україна наполягатиме, що для всіх це найбільш простий і дешевий спосіб забезпечити її гарантіями безпеки.
"Але якщо ми отримаємо весь той пакет гарантій безпеки, суттєвий - і ПРО, і ракетні бази й апгрейд армії, миротворчий контингент з відповідним прикриттям, це гарний пакет. Європа все одно прийде до концепції створення, можливо, це буде назватися європейська секція НАТО спочатку, де вони будуть все ж таки більше реінвестувати кошти у свою оборону самостійно", - зазначив радник керівника ОП.
Він додав, що сьогодні з'явилася непогана інформація, як один із нових переговорних треків у Європі, - про створення банку переозброєння європейських армій.
"До цього банку може долучитись Британія і створити такий, я ще раз підкреслюю, оборонний альянс європейський. Україна, з урахуванням того, що в Європі сьогодні немає армії, співставною з точки зору бойового досвіду і взагалі розуміння, що таке сучасна війна. Безумовно, українські сили можуть стати основою так званих експедиційних корпусів, які можуть замістити американські експедиційні корпуси у Європі. Це супер і це якраз таки є предметом абсолютно такого продуктивного діалогу", - зазначив Подоляк.
Нагадаємо, вчора президент США Дональд Трамп заявив, що Україні слід забути про вступ до НАТО. Адже, ймовірно, саме через бажання країни стати членом Альянсу російський диктатор Володимир Путін вирішив почати війну.
"Я зараз не буду про це говорити. Я можу сказати, забудьте про НАТО. Це, ймовірно, причина, через яку все (війна в Україні - ред.) почалося", - сказав Трамп.
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