У Зеленского отреагировали на совет Трампа "забыть о НАТО"

"Во-первых, НАТО точно не является причиной нападения России на Украину. И это надо постоянно повторять, фиксировать, потому что это то, что продает РФ: "мы пришли их убивать еще в 2014 году, когда там и близко не было НАТО рядом, но это потому, что НАТО когда-то там могло быть". Это абсолютно пропагандистская фишка, на которой базируется попытка оправдать свои геноцидные намерения в отношении Украины с российской стороны", - сказал Подоляк.

Вторая составляющая, по его словам, что НАТО, как концепция, все равно будет лежать на столе. Украина будет настаивать, что для всех это наиболее простой и дешевый способ обеспечить ее гарантиями безопасности.

"Но если мы получим весь тот пакет гарантий безопасности, существенный - и ПРО, и ракетные базы и апгрейд армии, миротворческий контингент с соответствующим прикрытием, это хороший пакет. Европа все равно придет к концепции создания, возможно, это будет называться европейская секция НАТО сначала, где они будут все же больше реинвестировать средства в свою оборону самостоятельно", - отметил советник руководителя ОП.

Он добавил, что сегодня появилась неплохая информация, как один из новых переговорных треков в Европе, - о создании банка перевооружения европейских армий.

"К этому банку может присоединиться Великобритания и создать такой, я еще раз подчеркиваю, оборонный альянс европейский. Украина, с учетом того, что в Европе сегодня нет армии, сопоставимой с точки зрения боевого опыта и вообще понимания, что такое современная война. Безусловно, украинские силы могут стать основой так называемых экспедиционных корпусов, которые могут заместить американские экспедиционные корпуса в Европе. Это супер и это как раз таки является предметом абсолютно такого продуктивного диалога", - отметил Подоляк.