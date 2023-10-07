У Зеленського відреагували на події в Ізраїлі: через РФ світ занурюється в хаос

"Наслідки. Усе, що Росія робить в Україні, - це руйнування глобальної безпеки, глобальних правил, глобальних угод. Як наслідок, світ занурюється в хаос, а терористичні спільноти починають поводитися все зухваліше, агресивніше і навіть оголошувати війни цілим країнам", - зазначив він.

Подоляк вважає, що поразка Росії зможе повернути світ до стабільності. Він назвав Москву "ключовим спонсором глобального тероризму та автором краху міжнародного права".

Що відомо про ситуацію в Ізраїлі

Сьогодні, 7 жовтня, бойовики ХАМАС з Сектора Газа атакували південь та центр Ізраїлю. По території Ізраїлю було випущено тисячі ракет та снарядів, обстріл продовжується.

ХАМАС проник у населені пункти на півдні Ізраїлю, відомо про понад 30 полонених ізраїльтян. Армія оборони Ізраїлю оголосила про початок "контртерористичної операції" під назвою "Залізні Мечі" у Секторі Газа. Десятки винищувачів атакуються об'єкти ХАМАС.

Станом на 13:00 відомо про щонайменше 22 жертв та понад 500 постраждалих, проте українців серед них немає.

РБК-Україна стежить за ситуацією в Ізраїлі, більш детально про це - у нашому матеріалі.