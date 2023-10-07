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У Зеленского отреагировали на события в Израиле: из-за РФ мир погружается в хаос

Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Боевые действия в Израиле и массированные ракетные удары - это последствия того, что Россия разрушает глобальную безопасность. Из-за действий Москвы мир погружается в хаос

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Последствия. Все, что Россия делает в Украине, - это разрушение глобальной безопасности, глобальных правил, глобальных соглашений. Как следствие, мир погружается в хаос, а террористические сообщества начинают вести себя все более дерзко, агрессивно и даже объявлять войны целым странам", - отметил он.

Подоляк считает, что поражение России сможет вернуть мир к стабильности. Он назвал Москву "ключевым спонсором глобального терроризма и автором краха международного права".

Что известно о ситуации в Израиле

Сегодня, 7 октября, боевики ХАМАС из Сектора Газа атаковали юг и центр Израиля. По территории Израиля были выпущены тысячи ракет и снарядов, обстрелы продолжаются.

ХАМАС проник в населенные пункты на юге Израиля, известно более 30 пленных израильтян. Армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической операции" под названием "Железные Мечи" в секторе Газа. Десятки истребителей атакуют объекты ХАМАС.

По состоянию на 13:00 известно о по меньшей мере 22 жертвах и более 500 пострадавших, однако украинцев среди них нет.

РБК-Украина следит за ситуацией в Израиле, более подробно об этом – в нашем материале.

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ХАМАСИзраильОфис президентаМихаил Подоляк