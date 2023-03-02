UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Зеленського відреагували на події в Брянській області: свідома провокація РФ

Фото: радник голови ОП Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Події в Брянській області з так званими "українськими диверсантами" є свідомою провокацією росіян. Країні-агресорці варто боятися своїх партизанів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Історія про диверсійну групу України в РФ є класичною свідомою провокацією. РФ хоче налякати свій народ, щоб виправдати напад на іншу країну та зростання бідності після року війни. Партизанський рух в РФ стає все сильніше і агресивніше. Бійся своїх партизанів...", - написав Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні в РФ заявили про так зване "проникнення українських ДРГ у два села Брянської області", що на кордоні з Чернігівською областю. Російські пропагандисти активно просувають інформацію про нібито "перестрілки, бої, взяття заручників", але їх заяви суперечать один одним.

Додамо, тим часом в ОК "Північ" нагадали, що росіяни можуть вдатися до провокацій з метою звинувачення українських захисників в порушенні територіальної цілісності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДРГОфіс президентаБрянская область