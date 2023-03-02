У Зеленського відреагували на події в Брянській області: свідома провокація РФ

"Історія про диверсійну групу України в РФ є класичною свідомою провокацією. РФ хоче налякати свій народ, щоб виправдати напад на іншу країну та зростання бідності після року війни. Партизанський рух в РФ стає все сильніше і агресивніше. Бійся своїх партизанів...", - написав Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні в РФ заявили про так зване "проникнення українських ДРГ у два села Брянської області", що на кордоні з Чернігівською областю. Російські пропагандисти активно просувають інформацію про нібито "перестрілки, бої, взяття заручників", але їх заяви суперечать один одним.

Додамо, тим часом в ОК "Північ" нагадали, що росіяни можуть вдатися до провокацій з метою звинувачення українських захисників в порушенні територіальної цілісності.

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