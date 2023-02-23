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Готують провокації. Зафіксовано рух техніки росіян в бік Чернігівської області

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Чернігівська область, Четвер 23 лютого 2023 09:56
Готують провокації. Зафіксовано рух техніки росіян в бік Чернігівської області Фото: рух військової техніки росіян в бік Чернігівської області зафіксувала розвідка (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українська розвідка зафіксувала рух колон військової техніки без розпізнавальних знаків в бік кордону із Чернігівською областю. Ймовірно, ворог готує провокації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

"Окупанти готують можливі провокації до річниці повномасштабного наступу, скоріш за все, метою є звинувачення українських захисників в порушенні територіальної цілісності. Про це свідчать дані розвідки, де зафіксований рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю без знаків розпізнавання та живою силою, що була одягнена у піксель, схожий на форму ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Там зазначають, що Сили оборони Сіверщини тримають ситуацію під контролем і, на відміну від військ противника, ніколи не вдавалися до провокацій і не мають подібного на меті.

"Кожен воїн дотримується загальноприйнятих правил ведення війни, не посягаючи на чужі території, а виключно захищає рідну землю від нахабного та підступного ворога", - додають в повідомленні.

Нагадаємо, раніше військово-політичне керівництво попередило українців, що росіяни можуть влаштувати провокації напередодні та на саму річницю вторгнення в Україну.

Також ворог можу вдатися до ракетних ударів по містах України, але в розвідці заспокоюють, що він буде невеликим.

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