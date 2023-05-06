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У Зеленського відреагували на підрив російського пропагандиста

Фото: радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Російська агресія прискорює темпи й наразі переходить навіть до знищення своїх же активістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка.

"Молох завжди передбачуваний. Він ніколи не зупиняється у своїй жратві. Спочатку пожирає ворогів, потім - випадкових людей, врешті - своїх", - сказав Подоляк.

Він пояснив, що, для того, щоб подовжити агонію "путінського клану" і зберегти ілюзорний "тотальний контроль", російська репресивна машина прискорює темп і наздоганяє всіх підряд, додаючи навіть "Z і V активістів".

"Напередодні краху Москва буде надзвичайно похмурою", - додав радник.

Нагадаємо, сьогодні в Нижньому Новгороді підірвали автомобіль пропагандиста Захара Прилєпіна. Письменник в момент вибуху перебував в транспорті.

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