У Зеленского отреагировали на подрыв российского пропагандиста

"Молох всегда предсказуем. Он никогда не останавливается в своей жратве. Сначала пожирает врагов, потом - случайных людей, в конце концов - своих", - сказал Подоляк.

Он пояснил, что, для того чтобы продлить агонию "путинского клана" и сохранить иллюзорный "тотальный контроль", российская репрессивная машина ускоряет темп и догоняет всех подряд, добавляя даже "Z и V активистов".

"В преддверии крушения Москва будет чрезвычайно пасмурной", - добавил советник.

Напомним, сегодня в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль пропагандиста Захара Прилепина. Писатель в момент взрыва находился в транспорте.

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