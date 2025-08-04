У Зеленського відреагували на нову заяву Кремля про зустріч із Путіним

"Заява Пєскова (прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова - ред.) про "можливу" зустріч має вигляд чергового затягування часу, бо в ній жодної конкретики", - наголосив Єрмак.

Він нагадав, що Україна готова до зустрічі на рівні лідерів. При цьому партнери України підтримують таку позицію.

Єрмак подякував президенту США Дональду Трампу за його послідовність, а також бажання наблизити таку зустріч.

"Якщо питання тільки в підготовці - це точно не до нас: ми готові хоч зараз. А ось нескінченне "не виключаємо" без конкретної дати - неприйнятно", - підкреслив керівник ОП.