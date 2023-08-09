UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Зеленського відреагували на нову атаку Москви дронами

Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

Нова атака безпілотників на Москву є зайвим доказом того, що російський диктатор Володимир Путін, котрий вторгся в Україну, перетягує війну і на свою територію.

Таку думку висловив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, пише РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

За його словами, невстановлений безпілотник над Росією - бездоганний символ сьогодення.

"Клан Путіна" дедалі активніше та наполегливіше переносить війну на власну територію", - впевнений він.

На думку Подоляка, це "правильна й розумна стратегія", яка втягне РФ у рятівну політичну перебудову, прискорить знищення "клану шовіністів" й остаточно закриє країну в традиційній внутрішній громадянській війні.

Атака дронами Москви 9 серпня

У середу, 9 серпня, у Москві пролунали вибухи. Мер Сергій Собянін заявив про чергову атаку безпілотників на російську столицю. Москва була атакована двома дронами, які, нібито, були збиті: один - в районі Домодєдово, інший - в районі Мінського шосе.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМосква