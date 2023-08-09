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У Зеленского отреагировали на новую атаку Москвы дронами

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

Новая атака беспилотников на Москву является лишним доказательством того, что российский диктатор Владимир Путин, который вторгся в Украину, перетягивает войну и на свою территорию.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

По его словам, неустановленный беспилотник над Россией - безупречный символ настоящего.

"Клан Путина" все активнее и настойчивее переносит войну на собственную территорию", - уверен он.

По мнению Подоляка, это "правильная и разумная стратегия", которая вовлечет РФ в спасительную политическую перестройку, ускорит уничтожение "клана шовинистов" и окончательно закроет страну в традиционной внутренней гражданской войне.

Атака дронами Москвы 9 августа

В среду, 9 августа, в Москве прогремели взрывы. Мэр Сергей Собянин заявил об очередной атаке беспилотников на российскую столицу. Москва была атакована двумя дронами, которые, якобы были сбиты: один - в районе Домодедово, другой - в районе Минского шоссе.

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