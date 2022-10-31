У Зеленського відреагували на масований запуск ворожих ракет по Україні

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на ранкові ракетні удари окупантів по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram Єрмака.

"Російські невдахи продовжують воювати з мирними об‘єктами. Ми витримаємо, а їх ганьба коштуватиме цілим поколінням росіян дуже дорого. Продовжуємо працювати в тилу і на фронті. Зброя, санкції, покарання ворога", - написав Єрмак.

Нагадаємо, вранці 31 жовтня російські війська завдали масованих ударів по кількох містах України. Ціллю ворога стали об'єкти критичної інфраструктури. У зв'язку з чим деякі регіони зіткнулися з проблемами енерго- та водопостачання.

Всі подробиці ранкового масованого обстрілу з боку Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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