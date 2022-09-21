У Зеленського відреагували на часткову мобілізацію в Росії

"Йшов 210-й день "триденної війни". Росіяни, які вимагали знищити Україну, врешті отримали: 1. Мобілізацію. 2. Закриті кордони, блокування банківських рахунків. 3. Тюрму за дезертирство. 4. Спецзагони для "опущених" у ПВК. Все ще йде за планом, чи не так? У життя чудове почуття гумору", - написав Подоляк.

Мобілізація в Росії

Нагадаємо, сьогодні президент РФВолодимир Путін оголосив у своїй країні часткову мобілізацію.

Указ вже підписаний і мобілізація починається вже від 21 вересня. Диктатор планує кинути на війну в Україну 300 тисяч резервістів.

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