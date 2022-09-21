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У Зеленского отреагировали на частичную мобилизацию в России

Фото: советник главы ОП Михаил Подоляк (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Оглашение частичной мобилизации в РФ на ее 210-й день войны против Украины показывает, как у Москвы "все идет по плану".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Шел 210-й день "трехдневной войны". Россияне, требовавшие уничтожить Украину, наконец получили: 1. Мобилизацию. 2. Закрытые границы, блокирование банковских счетов. 3. Тюрьму за дезертирство. 4. Спецотряды для "опущенных" в ПИК. Все еще идет по плану, не правда ли? У жизни прекрасное чувство юмора", - написал Подоляк.

Мобилизация в России

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин объявил в своей стране частичную мобилизацию.

Указ уже подписан, и мобилизация начинается уже с 21 сентября. Диктатор планирует бросить на войну в Украине 300 тысяч резервистов.

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Ирина ПодолякМобилизация в России