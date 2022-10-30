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У Зеленського відповіли Лаврова щодо переговорів: у РФ немає опції повернутися у січень

Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія втратила можливість на мирні переговори з цивілізованим світом. Єдина опція, яка її чекає, - це трибунал, на якому агресори мають понести відповідальність за розв'язання війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Суб’єктам із РФ час зрозуміти: у них вже немає опції "Повернутися назад, у січень 2022-го". І переговорів із США та місця за цивілізованим столом для них теж немає. Є лише геноцид в Україні, війна, яку вони мають програти, і трибунал, на якому отримають свої пожиттєві терміни", - написав він.

Зазначимо, що раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Путін все ще готовий до переговорів щодо України із Заходом, якщо він звертатиметься до РФ "з реалістичними пропозиціями".

В Українському МЗС заявили, що єдиною реалістичною пропозицією щодо можливих переговорів з РФ має бути негайне припинення війни проти України і виведення окупаційних військ за кордони станом на 1991 рік.

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Російська ФедераціяІрина ПодолякЛавров