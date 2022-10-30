"Димова завіса". МЗС відреагувало на слова Лаврова про можливість переговорів

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко 30 жовтня відреагував на заяву очільника російського МЗС Серія Лаврова про готовність керівництва РФ, зокрема Володимира Путіна, до переговорів із Заходом щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook речника МЗС України Олега Ніколенка.

"Єдиною реалістичною пропозицією щодо можливих переговорів з Росією має бути негайне припинення Путіним війни проти України і виведення російських військ за кордони станом на 1991 рік", - написав Ніколенко.

Він додав, що той, хто дійсно прагне переговорів, не знищує енергетичну систему країни, щоб її населення замерзло взимку, не займається масовими стратами цивільних людей, не обстрілює житлові квартали, не оголошує мобілізацію додаткових 300 тисяч військовослужбовців, не блокує поставки зернових та не висуває ультиматумів.

Ніколенко вважає, що заява Лаврова про готовність до переговорів - це не що інше, як чергова димова завіса, щоб виграти час на тлі поразок російської армії.

За його словами, допоки Росія продовжує скоювати злочини в Україні, відповідь має бути одна - на полі бою.

Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що президент країни-агресора Володимир Путін все ще готовий до переговорів щодо України. За його словами, Росія готова говорити із Заходом, якщо він звертатиметься до РФ "з реалістичними пропозиціями, що спираються на принципи рівноправності та взаємної поваги до інтересів, спрямованих на пошук компромісів та балансу інтересів усіх країн у цьому регіоні".