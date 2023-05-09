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У Зеленського відповіли на заяву генсека ООН про "неможливість мирних переговорів"

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Офісі президента вражені фразою генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша про "неможливість мирних переговорів" з РФ. Оскільки мир "цілком можливий" за конкретних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Фраза Генсека ООН Антоніу Гутерреша, що "мир в Україні зараз неможливий", дещо вражає", - написав Подоляк.

За його словами, мир в Україні цілком можливий, якщо:

  1. Агресору нагадають нарешті відповідні статті статуту ООН та "ввічливо" попросять залишити чужу територію.
  2. Перестануть вважати частиною ООН і Радбезу ООН.
  3. Росія виведе свої війська з України.

"Не треба плодити сенси й виправдовувати штучне безсилля, коли все очевидно", - зауважив Подоляк.

Що сказав генсек ООН

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш у інтерв'ю El Pais сказав, що мирні перемовини між РФ та Україною наразі неможливі. За його словами, наразі немає бажання Росії "вийти з окупованих нею територій", а Україна "сподівається їх повернути".

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