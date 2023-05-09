У Зеленского ответили на заявление генсека ООН о "невозможности мирных переговоров"

"Фраза генсека ООН Антониу Гутерреша, что "мир в Украине сейчас невозможен", несколько поражает", - написал Подоляк.

По его словам, мир в Украине вполне возможен, если:

Агрессору напомнят наконец соответствующие статьи устава ООН и "вежливо" попросят покинуть чужую территорию. Перестанут считать частью ООН и Совбеза ООН. Россия выведет свои войска из Украины.

"Не нужно плодить смыслы и оправдывать искусственное бессилие, когда все очевидно", - заметил Подоляк.

Что сказал генсек ООН

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в интервью El Pais сказал, что мирные переговоры между РФ и Украиной пока невозможны. По его словам, пока нет желания России "выйти из оккупированных ею территорий", а Украина "надеется их вернуть".

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