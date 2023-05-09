RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Зеленского ответили на заявление генсека ООН о "невозможности мирных переговоров"

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Офисе президента поражены фразой генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о "невозможности мирных переговоров" с РФ. Поскольку мир "вполне возможен" в конкретных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Фраза генсека ООН Антониу Гутерреша, что "мир в Украине сейчас невозможен", несколько поражает", - написал Подоляк.

По его словам, мир в Украине вполне возможен, если:

  1. Агрессору напомнят наконец соответствующие статьи устава ООН и "вежливо" попросят покинуть чужую территорию.
  2. Перестанут считать частью ООН и Совбеза ООН.
  3. Россия выведет свои войска из Украины.

"Не нужно плодить смыслы и оправдывать искусственное бессилие, когда все очевидно", - заметил Подоляк.

Что сказал генсек ООН

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в интервью El Pais сказал, что мирные переговоры между РФ и Украиной пока невозможны. По его словам, пока нет желания России "выйти из оккупированных ею территорий", а Украина "надеется их вернуть".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНОфис президентаВойна России против Украины