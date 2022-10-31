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У Зеленського відповіли на заклики до переговорів: формула миру проста

Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Антон Малиновський

Україна зможе піти на переговори з Росією лише за однієї умови - якщо та виведе війська. Російські ж пропозиції звучать як ультиматум.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію радника керівника Офісу Президента Михайла Подоляка у Twitter.

Він відповів на численні заяви про те, що Росія нібито готова до перемовин, сказавши, що Україна піде на них лише після виводу російських військ.

"Усім "миротворцям" варто заглянути в Оксфордський словник: слова "переговори" та "ультиматуми" мають діаметрально протилежні дефініції. Українська формула миру проста: спочатку вихід російських військ, потім діалог. Якщо чинний російський президент не бажає миру, будемо говорити з наступним", - заявив Подоляк.

Аналогічну думку озвучували і в Українському МЗС. Там сказали, що єдиною реалістичною пропозицією щодо можливих переговорів з РФ має бути негайне припинення війни проти України і виведення окупаційних військ за кордони станом на 1991 рік.

Раніше Подоляк казав, що єдина опція, яка залишилась у Росії, - це трибунал, на якому агресори мають понести відповідальність за розв'язання війни проти України.

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Ірина ПодолякВійна Росії проти України