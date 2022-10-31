RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Зеленского ответили на призывы к переговорам: формула мира проста

Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Антон Малиновский

Украина сможет пойти на переговоры с Россией только при одном условии - если та выведет войска. Российские же предложения звучат как ультиматум.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка в Twitter .

Он ответил на многочисленные заявления о том, что Россия вроде бы готова к переговорам, сказав, что Украина пойдет на них только после вывода российских войск.

"Всем "миротворцам" стоит заглянуть в Оксфордский словарь: слова "переговоры" и "ультиматум" имеют диаметрально противоположные дефиниции. Украинская формула мира проста: сначала выход российских войск, потом диалог. Если действующий российский президент не желает мира, будем говорить со следующим", - заявил Подоляк.

Аналогичное мнение озвучивали и в Украинском МИД. Там сказали, что единственным реалистическим предложением по возможным переговорам с РФ должно быть немедленное прекращение войны против Украины и вывод оккупационных войск за границы по состоянию на 1991 год.

Ранее Подоляк говорил, что единственная опция, которая осталась в России - это трибунал, на котором агрессоры должны понести ответственность за развязывание войны против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирина ПодолякВойна России против Украины