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У Зеленського відповіли на призначення "референдумів": спробуйте, буде цікаво

Фото: радник керівника ВП Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Росіяни вирішили асиметрично відповісти на український контрнаступ, оголосивши про термінове проведення "референдумів" в ОРДЛО та на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей щодо приєднання до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter .

"Вони думають, що незаконний "референдум" зможе зупинити HIMARS і ЗСУ на шляху знищення окупантів на наших землях. Впевнені, що хочете витратити час, потрібний для організації втечі, на нове шоу? Спробуйте… Буде цікаво", - написав він.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що ні псевдореферендуми, ні "мобілізація" нічого не змінять як для Росії, так і для України.

Зазначимо, що сьогодні окупанти в ОРДЛО, а також на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей оголосили про проведення "референдумів" про приєднання до Росії. Вони відбудуться з 23 по 27 вересня.

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Ірина ПодолякВійна Росії проти УкраїниРеферендум