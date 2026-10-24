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У Зеленського відповіли Маску, чи порушили ЗСУ умови використання Starlink

23:35 24.10.2026 Сб
2 хв
aimg Едуард Ткач
Фото: Україна фізично не могла використовувати комерційний Starlink для ударів (Getty Images)

Мільярдер Ілон Маск звинуватив українських військових в тому, що ті начебто використовували Starlink для ударів дронами з метою вбивства людей, чим порушили використання супутникового зв'язку. Однак фактично ця інформація не відповідає дійсності, оскільки Starlink працює обмежено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника президента України Володимира Зеленського Сергія "Флеша" Бескрестнова.

"Дуже дивно, що Ілон Маск не знає про обмеження роботи Starlink в Україні", - написав "Флеш".

За його словами:

  • починаючи з зими 2026 року всі термінали StarLink над територією України (включно з окупованими територіями) мають обмеження швидкості переміщення 70-90 км/год;
  • над територією Російської Федерації StarLink не працює.

"Таким чином, ми фізично не можемо використовувати комерційний Starlink для ударів дипстрайками та мідл страйками", - наголосив радник президента України.

Що передувало

Нагадаємо, близько години тому Ілон Маск написав у своїх соцмережах, що Starlink не може використовуватися для наступальних ударів дронами з метою вбивства людей, однак українські військові нібито порушили цю умову. За його словами, цю прогалину усунули минулого тижня.

Також він висловив думку, що якби Starlink відключили, то в такому разі український фронт "миттєво б розвалився". Він наголосив, що Starlink відіграв вирішальну роль у запобіганні окупації України Росією, оскільки всі інші засоби зв'язку російська армія знищила або заглушила.

Додамо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні відновили швидкість роботи супутникових систем Starlink і Starshield до рівня, який був до запровадження обмежень.

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Ілон МаскStarlinkВійна в Україні