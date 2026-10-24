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У Зеленского ответили Маску, нарушили ли ВСУ условия использования Starlink

23:35 24.10.2026 Сб
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: Украина физически не могла использовать коммерческий Starlink для ударов (Getty Images)

Миллиардер Илон Маск обвинил украинских военных в том, что те якобы использовали Starlink для ударов дронами с целью убийства людей, чем нарушили использование спутниковой связи. Однако фактически эта информация не соответствует действительности, поскольку Starlink работает ограниченно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника президента Украины Владимира Зеленского Сергея "Флеша" Бескрестнова.

"Очень странно, что Илон Маск не знает об ограничении работы Starlink в Украине", – написал "Флэш".

По его словам:

  • начиная с зимы 2026 года все терминалы StarLink над территорией Украины (включая оккупированные территории) имеют ограничение скорости перемещения 70-90 км/ч;
  • над территорией Российской Федерации StarLink не работает.

"Таким образом, мы физически не можем использовать коммерческий Starlink для ударов дистрайками и медл забастовками", - подчеркнул советник президента Украины.

Что предшествовало

Напомним, около часа назад Илон Маск написал у себя в соцсетях, что Starlink не может быть использован для наступательных ударов дронами с целью убийства людей, однако украинские военные якобы нарушили это условие. По его словам, этот пробел на прошлой неделе был устранен.

Также он выразил мнение, что если бы Starlink отключили, то в таком случае украинский фронт "мгновенно бы развалился". Он подчеркнул, что Starlink сыграл решающую роль в предотвращении оккупации Украины Россией, так как все остальные средства связи армия РФ уничтожила или заглушила.

Добавим, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине восстановили скорость спутниковых систем Starlink и Starshield до уровня, который был до введения ограничений.

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