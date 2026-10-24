У Зеленского ответили Маску, нарушили ли ВСУ условия использования Starlink

Что предшествовало

Напомним, около часа назад Илон Маск написал у себя в соцсетях, что Starlink не может быть использован для наступательных ударов дронами с целью убийства людей, однако украинские военные якобы нарушили это условие. По его словам, этот пробел на прошлой неделе был устранен.

Также он выразил мнение, что если бы Starlink отключили, то в таком случае украинский фронт "мгновенно бы развалился". Он подчеркнул, что Starlink сыграл решающую роль в предотвращении оккупации Украины Россией, так как все остальные средства связи армия РФ уничтожила или заглушила.

Добавим, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине восстановили скорость спутниковых систем Starlink и Starshield до уровня, который был до введения ограничений.