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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Зеленського відповіли лідерам, які підштовхують Україну до "мирних переговорів" з РФ

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Світові лідери, які підштовхують Україну до компромісів з Росією та до "дипломатичного врегулювання" війни, забувають про важливу деталь.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Кожен архітектор чергового плану "дипломатичного врегулювання", що пропонує Україні віддати частину країни, забуває про деталь, яка робить неможливою ці примарні конструкції. Ця деталь - воля українського народу", - наголосив він.

При цьому Подоляк закликав осіб, які бажають "мирних переговорів" з Росією, не витрачати час, оскільки Україна ніколи не стане на коліна перед агресором.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Іран не допомагати Росії у війні проти України і попередив про наслідки таких дій.

Водночас в Ірані образилися на заяву Кулеби і запропонували "конструктивні переговори".

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