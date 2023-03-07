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У Зеленського відповіли на фантазії Лукашенка щодо підриву А-50 у Білорусі

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Київ, Вівторок 07 березня 2023 15:25
У Зеленського відповіли на фантазії Лукашенка щодо підриву А-50 у Білорусі Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Підрив російського літака-навідника А-50 у Білорусі - це не теракт чи диверсія, а антитерористичний акт. Його вчинили не вигадані "диверсанти", а білоруські партизани.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Подоляк відповів на фантазії білоруського диктатора Олександра Лукашенко щодо підриву російського літака А-50. Він порадив самопроголошеному президенту Білорусі визначитися з термінами.

Крім того, Подоляк нагадав, що відповідальність за підрив А-50 на аеродромі "Мачулищі" взяли на себе білоруські партизани.

"Потрібно визначитися з дефініціями. Теракт - це коли з території Білорусі запускають ракети по українських містах. Диверсії - коли з білоруського кордону заходять ДРГ. Удар по літаку-корегувальнику А-50 - антитерористичний акт, здійснений, до речі, місцевими партизанами", - зазначив Подоляк

Нагадаємо, наприкінці лютого білоруські партизани повідомили про атаку на російський літак-навідник А-50 на аеродромі "Мачулищі" поблизу Мінська.

Сьогодні білоруський диктатор Олександр Лукашенко вперше підтвердив диверсію та нафантазував "неймовірну історію" про нібито причетність "українського диверсанта" до підриву.

Він заявив, що диверсію у Мачулищах була "спланована СБУ та ЦРУ" з використанням "найвищих технологій".

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