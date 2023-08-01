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У Зеленського відкинули звинувачення РФ про нібито атаку на кораблі у Чорному морі

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Київ, Вівторок 01 серпня 2023 15:23
У Зеленського відкинули звинувачення РФ про нібито атаку на кораблі у Чорному морі Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна не нападала на цивільні судна у Чорному морі. В Офісі президента відкидають звинувачення Росії.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yahoo.

Подоляк прокоментував сьогоднішні заяви Міноборони Росії про нібито атаку дронів на кораблі у Чорному морі. Москва традиційно звинуватила Україну.

Радник голови ОП наголосив, що Україна не нападає і не нападатиме на цивільні судна чи будь-які інші цивільні об'єкти в Чорному морі.

"Безумовно, такі заяви російських офіційних осіб є вигадкою і не містять жодної частки правди. Україна не нападала, не атакує і не буде нападати на цивільні судна, а також на будь-які інші цивільні об’єкти", - сказав Подоляк у коментарі ЗМІ.

Що сталося

Нагадаємо, сьогодні Міністерство оборони Росії заявило про "атаку морських дронів" на російські кораблі в Чорному морі за 340 км від Севастополя. При цьому росіяни стверджують, що безпілотники нібито знищили.

Росія звинуватила Україну у нападі на патрульні кораблі "Сергей Котов" та "Василий Быков", які нібито контролювати судноплавство у південно-західній частині Чорного моря.

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