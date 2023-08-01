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У Зеленского отвергли обвинения РФ о якобы атаке на корабли в Черном море

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Киев, Вторник 01 августа 2023 15:23
У Зеленского отвергли обвинения РФ о якобы атаке на корабли в Черном море Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина не нападала на гражданские суда в Черном море. В Офисе президента отвергли обвинения России.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yahoo.

Подоляк прокомментировал сегодняшние заявления Минобороны России о якобы атаке дронов на корабли в Черном море. Москва традиционно обвинила Украину.

Советник главы ОП подчеркнул, что Украина не нападает и не будет нападать на гражданские суда или какие-либо другие гражданские объекты в Черном море.

"Безусловно, такие заявления российских официальных лиц являются выдумками и не содержат никакой доли правды. Украина не нападала, не атакует и не будет нападать на гражданские суда, а также на какие-либо другие гражданские объекты", - сказал Подоляк в комментарии СМИ.

Что произошло

Напомним, сегодня Министерство обороны России заявило об "атаке морских дронов" на российские корабли в Черном море в 340 км от Севастополя. При этом россияне утверждают, что беспилотники якобы уничтожены.

Россия обвинила Украину в нападении на патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков", якобы контролирующие судоходство в юго-западной части Черного моря.

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