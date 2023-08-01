ua en ru
Вт, 01 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Москва повідомила про атаку дронів на російські військові кораблі у Чорному морі

Новость на русском ▼ Новость на русском → Read in English →
Україна, Вівторок 01 серпня 2023 08:23
Москва повідомила про атаку дронів на російські військові кораблі у Чорному морі Фото: російський військовий корабель атакували морські дрони (росЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство оборони Росії заявило про атаку морських безпілотників на два російські військові кораблі в Чорному морі за 340 км від Севастополя. Нібито дрони були знищені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське військове відомство.

У Москві стверджують, що атаку було здійснено 1 серпня трьома морськими безекіпажними катерами на патрульні кораблі "Сергей Котов" та "Василий Быков" Чорноморського флоту. Ці кораблі намагалися контролювати "судноплавство у південно-західній частині Чорного моря".

"Під час відбиття атаки всі три безекіпажні катери противника знищені вогнем зі штатного озброєння російських кораблів. Кораблі "Сергій Котів" і "Василь Биків" Чорноморського флоту продовжують виконувати поставлені завдання", - йдеться в повідомленні міністерства.

Ситуація у Чорному морі

Нагадаємо, у липні Росія вийшла з "зернової угоди", яка дає змогу безпечно вивозити продовольство з портів Великої Одеси. Після цього в Москві заявили, що планують атакувати торгові судна у Чорному морі.

Проте аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Чорноморський флот не дасть Москві можливості блокувати Україну, зокрема через побоювання військової конфронтації з країнами НАТО в цьому регіоні.

Україна активно використовує морські дрони для атак на російські військові кораблі та окупований Севастополь. Скоріш за все Кримський міст також був підірваний за допомогою безпілотників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Севастопіль Війна Росії проти України
NEWS
Контрнаступ ЗСУ: Маляр розповіла, яку площу вже звільнили від росіян
Контрнаступ ЗСУ: Маляр розповіла, яку площу вже звільнили від росіян
DAILY
Голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен: Ми не можемо висувати жодних умов Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен: Ми не можемо висувати жодних умов Україні