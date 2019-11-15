У Зеленского уверяют, что оборот земли не откроют раньше 1 октября 2020 года

Уполномоченный президента по вопросам земли Роман Лещенко заявил, что оборот земли не откроется раньше 1 октября 2020 года. Об этом он сказал в эфире программы программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

По его словам, несмотря на открытие рынка земли, продажа иностранцам будет недоступна.

"Оборот земель будет открываться не ранее 1 октября 2020 года. Латифундий и иностранцев на рынке не будет. Будут соответствующие ограничения, чтобы не допустить. Президент взял на себя инциативу, внесут соответствующие изменения", - заявил Лещенко.

Ранее председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что референдум о рынке земли и подаже земли иностранцам может произойти раньше 2024 года.

Напомним, Верховная рада в первом чтении поддержала законопроект № 2194, который позволит передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.

Также заместитель председателя комитета по вопросам государственной власти Александр Качура отметил, что законопроект о референдуме планируется принять в первом и втором чтениях до конца 2019 года.