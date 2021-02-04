ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

У Зеленского уверены, что суд не отменит санкции против "каналов Медведчука"

Киев, Четверг 04 февраля 2021 20:29
У Зеленского уверены, что суд не отменит санкции против "каналов Медведчука"
Фото: Федор Вениславский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский оценил возможность отмены санкций против каналов 112, NewsOne и ZIK через суд. Он заявил, что решение Совета нацбезопасности и обороны является безупречным.

Об этом шла речь в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Вениславского, он не видит никаких оснований для того, чтобы суд отменил введение санкций против этих трех каналов.

"Решение СНБО очень тщательно готовилось. Оно юридически полностью безупречное. Поэтому ожидать, что какие-то есть основания для обжалования этого решения, у меня таких аргументов точно нет. Я вижу, что позиции ОП и СНБО юридически безупречны. Я не вижу оснований сомневаться, что это решение смогут обжаловать судом", - сказал он.

Напомним, 2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против соратника нардепа Виктора Медведчука и трех его каналов.

Как писало РБК-Украина, сегодня Верховный суд получил два иска об обжаловании указа Зеленского о введении санкций против каналов 112, NewsOne и ZIK. Суд просят частично отменить указ президента.

Больше о введение санкций вы можете прочитать в материале РБК-Украина "Выход из кадра. Зачем Зеленскому санкции против "каналов Медведчука" и чего ждать дальше".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Владимир ЗеленскийСНБОтелеканалыСанкции

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь