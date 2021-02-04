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У Зеленського впевнені, що суд не скасує санкції проти "каналів Медведчука"

Київ, Четвер 04 лютого 2021 20:29
У Зеленського впевнені, що суд не скасує санкції проти "каналів Медведчука"
Фото: Федір Веніславський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський оцінив можливість скасування санкцій проти каналів 112, NewsOne та ZIK через суд. Він заявив, що рішення Ради нацбезпеки і оборони є бездоганним.

Про це йшлося в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Веніславського, він не бачить жодних підстав для того, щоб суд скасував введення санкцій проти цих трьох каналів.

"Рішення РНБО дуже ретельно готувалося. Воно юридично повністю бездоганне. Тому очікувати, що якісь є підстави для оскарження цього рішення, у мене таких аргументів точно немає. Я бачу, що позиції ОП та РНБО юридично бездоганні. Я не бачу підстав сумніватися, що це рішення зможуть оскаржити судом", - сказав він.

Нагадаємо, 2 лютого Зеленський ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій проти соратника нардепа Віктора Медведчука та трьох його каналів.

Як писало РБК-Україна, сьогодні Верховний суд отримав два позови щодо оскарження указу Зеленського про введення санкцій проти каналів 112, NewsOne та ZIK. Суд просять частково скасувати указ президента.

Більше про введення санкцій ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна "Вихід з кадру. Навіщо Зеленському санкції проти "каналів Медведчука" і чого чекати далі".

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