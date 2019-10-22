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У Зеленского требуют отреагировать на публикации о сепаратизме в Херсоне

Новости » Политика    22.10.2019 - 17:25
У Зеленского требуют отреагировать на публикации о сепаратизме в Херсоне
Иллюстративное фото (wikimapia.org)

СМИ разоблачили сотрудничество украинских организаций с фондом "Русский мир"

Представительство президента Украины Владимира Зеленского в Крыму требует от правоохранительных органов отреагировать на журналистские расследования о сепаратизме в Херсоне. Об этом говорится в сообщении представительства президента Украины в Крыму в Facebook.

Сообщается, что представительство обратилось в правоохранительные органы Херсонской области с просьбой предоставить правовую оценку фактам, изложенным в журналистском расследовании Radio Kuresh "Кто и как продвигает идеи "русского мира" в Херсоне".

"Должны вместе не допустить проявлений сепаратизма ", - говорится в сообщении.

Отметим, в журналистском расследовании представлены факты того, как созданный президентом РФ Владимиром Путиным фонд "Русский мир" финансирует украинские общественные организации, благотворительные фонды и так далее.

У Зеленского требуют отреагировать на публикации о сепаратизме в Херсоне

Напомним, ранее сообщалось, что МИД Украины обвинил союз венгров Закарпатья в сепаратизме.

Позже Служба безопасности Украины завела соответствующее уголовное дело. Скандал разгорелся из-за того, что на первой полосе газеты "Карпаталия" появилась иллюстративная принадлежность Венгрии ряда территорий Украины.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийХерсонсепаратизм
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